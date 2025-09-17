Autostrada A1 | Tir in fiamme nella galleria Sparvo Tratto chiuso fra bivio Direttissima e Badia

Per un Tir in fiamme dentro la galleria Sparvo dell'A1 è stato chiuso il tratto di autostrada compreso tra il bivio A1A1 Direttissima e Badia in direzione di Firenze. L'incendio è all'altezza del km 15 della variante L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

