Autostrada A1 | chiusura notturna del tratto Firenze sud-Incisa Reggello

Firenzepost.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuse anche le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a1 chiusura notturna del tratto firenze sud incisa reggello

© Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusura notturna del tratto Firenze sud-Incisa Reggello

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusura

Autostrada A25, chiusura notturna delle rampe di Bussi/Popoli per lavori: ecco quando e le alternative

Autostrada A1: chiusura notturna tratto Calenzano-Barberino di Mugello

Lavori di pavimentazione e sistemazione verde, doppia chiusura in autostrada nel Padovano

Autostrada A1: tra il 18 e il 19 settembre chiusura notturna della stazione di Fabro e dell’area di servizio Fabro Est; Lavori in A1, chiusure notturne fino al 12 settembre nel tratto Piacenza-Fiorenzuola; Autostrade, due tratti della A1 chiudono per una notte.

Autostrade, chiusura notturna del casello di Valmontone per lavori risanamento acustico – Uscita consigliata Colleferro - Proseguono gli interventi di risanamento acustico nel Comune di Valmontone lungo l’autostrada A1 Milano- castellinotizie.it scrive

autostrada a1 chiusura notturnaAutostrada: chiusura notturna della stazione di Calenzano-Sesto Fiorentino - Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 19 alle 6 di sabato 20 settembre, sarà chiusa la ... Lo riporta piananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrada A1 Chiusura Notturna