Autorità portuale di Palermo esclusa dal concorso per l' ufficio stampa | il Tar accoglie il ricorso

Feedpress.me | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tar di Palermo ha accolto il ricorso di una candidata che era stata esclusa dal concorso relativo all’ufficio stampa dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite. La candidata aveva presentato la domanda di ammissione alla selezione pubblica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (pec), ma l’Autorità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

