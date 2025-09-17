Autorità portuale di Palermo esclusa dal concorso per l' ufficio stampa | il Tar accoglie il ricorso
Il Tar di Palermo ha accolto il ricorso di una candidata che era stata esclusa dal concorso relativo all’ufficio stampa dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite. La candidata aveva presentato la domanda di ammissione alla selezione pubblica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (pec), ma l’Autorità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
