Automotive in arrivo al porto più di mille auto cinesi a bordo della nave Aicc Huanghu

Ravennatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È attesa questa mattina al porto di Ravenna la nave Aicc Huanghu della compagnia Aicc. Si tratta di una car carrier di ultima generazione, una nave progettata appositamente per il trasporto di autovetture, lunga duecento e larga trentotto metri che trasporta autovetture dalla Cina del brand Omoda. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: automotive - arrivo

automotive arrivo porto pi249Porto di Ravenna: si rafforza il traffico automotive con l’arrivo di 1.100 vetture Omoda & Jaecoo - È attesa nel porto di Ravenna, nella mattina di mercoledì 17 settembre, la nave Aicc Huanghu della compagnia AICC. Secondo telenord.it

automotive arrivo porto pi249Si rafforza il traffico automotive nel porto di Ravenna con l’arrivo di 1.100 vetture Omoda & Jaecoo - È attesa nel porto di Ravenna, nella mattina di mercoledì 17 settembre, la nave AICC HUANGHU della compagnia AICC. Da ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Automotive Arrivo Porto Pi249