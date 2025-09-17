Auto Moto Napoli Expo | più di 40 mila visitatori in tre giorni alla Mostra d’Oltremare 

Straordinario successo, con  più di 40 mila presenze in tre giorni,  per la  prima edizione di Auto Moto Napoli Expo, la più  grande fiera del Centro Sud Italia  dedicata ai motori, alle supercar e alla sicurezza stradale e svoltasi lo scorso week-end alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’evento, organizzato da  Luigi Iossa  (presidente Federazione italiana Supercar) e  Cesare Barra  (amministratore di Auto Moto Napoli Expo) in collaborazione con  Stefano Silvestro  (presidente del progetto Col Casco) e  Sabatino De Rosa  ha superato ogni più rosea aspettativa, con l’esposizione di più di 1.000 modelli di auto e moto, oltre 100 dei quali in particolare fra Ferrari e Lamborghini, 150 auto tuning e una selezione esclusiva di auto classiche, moderne, sportive e d’epoca, oltre alla presenza dei principali marchi italiani dell’automotive e di concessionari provenienti dall’estero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

