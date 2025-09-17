Auto Moto Napoli Expo oltre 40 mila visitatori alla Mostra d’Oltremare | appuntamento già fissato per giugno 2026
NAPOLI 17 SETTEMBRE 2025 – Oltre 40 mila presenze in tre giorni per la prima edizione di Auto Moto Napoli Expo, la più grande fiera del Centro-Sud dedicata a motori, supercar e sicurezza stradale, che si è svolta lo scorso weekend alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Organizzato da Luigi Iossa (presidente Federazione Italiana Supercar) e Cesare Barra (amministratore di Auto Moto Napoli Expo), in collaborazione con Stefano Silvestro (presidente progetto Col Casco) e Sabatino De Rosa, l’evento ha presentato oltre 1.000 modelli di auto e moto, di cui oltre 100 tra Ferrari e Lamborghini, 150 auto tuning e una selezione di classiche e sportive d’epoca, insieme ai principali marchi italiani ed espositori internazionali. 🔗 Leggi su Primacampania.it
