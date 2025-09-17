Auto con lampeggiante sulla sp 112 donna si ferma ma non trova poliziotti e viene rapinata

Lecceprima.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDÒ - Ci sono molti aspetti ancora da chiarire nel misterioso episodio avvenuto nella notte sulla strada provinciale 112, nel tratto che collega Nardò alle proprie marine, dove una donna è stata rapinata in circostanze in fase di definizione.Stando alle prime sommarie informazioni, la donna. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - lampeggiante

Scappano dai carabinieri e si schiantano: in auto finti giubbotti della polizia e lampeggiante

Scappano dai carabinieri e si schiantano: in auto finti giubbotti della polizia e lampeggiante

Auto con lampeggiante sulla sp 112, donna si ferma ma non trova poliziotti e viene rapinata.

Tremendo scontro sulla sp 112: auto finisce sospesa su un muro a secco - SANTA MARIA AL BAGNO (Nardò) – Le auto che si scontrano e una delle due che si ribalta per schiantarsi su e restare sospesa su un muro a secco: si cerca di far luce sulla dinamica del tremendo ... Da lecceprima.it

Auto precipita in un burrone sulla SP 112 tra Pradleves e Castelmagno - Intervento notturno concluso da poco per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontesetra Pradleves e Castelmagno per una donna finita fuori strada, sulla SP 112, con la propria automobile. Si legge su cuneo24.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Lampeggiante Sp 112