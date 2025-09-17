Autisti a gettone dalla Campania i sindacati minacciano lo sciopero Seta non aveva soldi e invece

Modena, 17 settembre 2025 – Possibile sciopero degli autisti contro l’invio di gettonisti a Modena. I sindacati sono sulle barricate dopo la conferma da parte dell’agenzia interinale Apis srl di Avellino che ha sottoscritto un accordo con l’azienda modenese: “I timori espressi da Cgil Modena, Cisl Emilia Centrale e Uil Modena e Reggio sono stati confermati: è pronto l’invio di autisti gettonisti dalla Campania. Una prima tranche di 10 unità, dislocate nei bacini di Modena, Reggio e Piacenza prenderanno servizio da ottobre”. Autobus, Zanca striglia Seta: "La loro regola è la segretezza. Ma saranno i cittadini a giudicare" Sono conducenti che hanno partecipato ai bandi di Air Campania, l’azienda regionale dei trasporti, in attesa dello scorrimento delle graduatorie per essere assunti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autisti a gettone dalla Campania, i sindacati minacciano lo sciopero. “Seta non aveva soldi e invece...”

L'assessore ribadisce le "inadempienze" rispetto agli impegni sul rilancio assunti dall'azienda a febbraio "Parlano di inflazione e poi chiamano gli autisti a gettone. Scontro con Guerzoni? Lui è più ottimista di me..."

Seta: autisti a gettone da Avellino per Reggio, Modena e Piacenza - REGGIO EMILIA – La società Apis Agenzia per il lavoro, filiale di Avellino sta selezionando autisti di autobus da mettere a disposizione di Seta. Si legge su reggionline.com

Autisti gettonisti a Reggio, Cgil, Cisl e Uil attaccano: “follia da fermare, possibile un grande sciopero” - “Per quasi due anni Seta a Reggio ha negato un trattamento economico degno ai suoi autisti e il miglioramento delle loro condizioni di lavoro, propinando turni di 14 ore e una mole incredibile di stra ... Scrive nextstopreggio.it