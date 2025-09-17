Attraverso un espediente narrativo classico, quello della lettera proveniente da un luogo remoto, un uomo oramai maturo, insegnante di letteratura in un college americano, è costretto a fare i conti con un passato difficile, a partire dalle ragioni che avevano separato lui, Julio Gamboa, dalla sua migliore amica durante la giovinezza, Liza Abravanel, prima guerrigliera sandinista e poi agguerrita autrice di biografie e romanzi ecologisti. Il messaggio arriva da Humahuaca, piccolissimo villaggio situato nel nord dell’Argentina al confine con la Bolivia, sulla sponda destra del Rio Grande. Lì, negli ultimi anni, Liza, colpita da un ictus che l’aveva resa muta, si era dedicata anima e corpo alla sua ultima opera, un romanzo intitolato Una lingua privata, di cui ora, dopo la sua scomparsa, chiede a Julio di curare la pubblicazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

