Aumentano le malattie respiratorie | l’importanza della prevenzione vaccinale
Anche se non si può mai dire come sarà la stagione influenzale, pena l’essere smentiti dai fatti, ci sono segnali che indicano una stagione potenzialmente problematica, stando almeno a quanto si sta verificando in Australia. Il tutto, mentre non si abbassa certo l’attenzione nei confronti del Covid. A complicare la situazione ci sono altri quadri come ad esempio quelli determinati dal Virus respiratorio sincizial e o RSV e da batteri che provocano infezioni di questo tipo. Quanto pesano queste condizioni sulla salute del singolo e sulla sanità pubblica? E soprattutto, quali possono essere i modelli ottimali per far giungere la prevenzione capillarmente su tutti i cittadini, con ovvia attenzione per le fasce più esposte a complicanze come gli anziani e chi soffre di malattie croniche? Ecco alcune risposte degli esperti, merse in occasione dell’incontro “ Infezioni respiratorie: impatti sull’Healthy Ageing e costi del SSN ”, realizzato da The European House – Ambrosetti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: aumentano - malattie
Estate, vacanze, rapporti non protetti. L'infettivologa: «Le malattie sessualmente trasmissibili, in particolare sifilide ed herpes, aumentano fino a 40 volte il rischio di contrarre l'infezione da HIV»
Unione europea, aumentano i casi di malattie trasmesse dalle zanzare
Insicurezza sul lavoro. Aumentano malattie e morti. La Cisl: "Più ispettori e controlli"
Aumentano le tutele per lavoratrici e lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Gli aggiornamenti – validi dal 1° gennaio 2026 – puntano ad assicurare il mantenimento del posto di lavoro e agevolare le richieste di permessi per visite med - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia, sicurezza nei cantieri: aumentano infortuni e malattie professionali https://dedalomultimedia.org/notizie/ultime/28730-sicilia,-sicurezza-nei-cantieri-aumentano-infortuni-e-malattie-professionali.html… #SicurezzaSulLavoro #Infortuni #Cantieri #Sicilia #L - X Vai su X
IL VIDEO. Aumentano infezioni respiratorie, urgente rilanciare vaccinazioni - Le infezioni respiratorie rappresentano oggi una delle principali sfide per la salute pubblica in Italia ed Europa. Riporta ildolomiti.it
Malattie respiratorie infantili in aumento. Come proteggere i bambini - In Italia un bambino su quattro soffre di bronchite asmatica, circa 1 su 3 manifesta rinite allergica, 1 su 10 è affetto da asma. msn.com scrive