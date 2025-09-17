Aumentano le malattie respiratorie | l’importanza della prevenzione vaccinale

Anche se non si può mai dire come sarà la stagione influenzale, pena l’essere smentiti dai fatti, ci sono segnali che indicano una stagione potenzialmente problematica, stando almeno a quanto si sta verificando in Australia. Il tutto, mentre non si abbassa certo l’attenzione nei confronti del Covid. A complicare la situazione ci sono altri quadri come ad esempio quelli determinati dal Virus respiratorio sincizial e o RSV e da batteri che provocano infezioni di questo tipo. Quanto pesano queste condizioni sulla salute del singolo e sulla sanità pubblica? E soprattutto, quali possono essere i modelli ottimali per far giungere la prevenzione capillarmente su tutti i cittadini, con ovvia attenzione per le fasce più esposte a complicanze come gli anziani e chi soffre di malattie croniche? Ecco alcune risposte degli esperti, merse in occasione dell’incontro “ Infezioni respiratorie: impatti sull’Healthy Ageing e costi del SSN ”, realizzato da The European House – Ambrosetti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

