Milano, 17 set. (askanews) - Le infezioni respiratorie rappresentano oggi una delle principali sfide per la salute pubblica in Italia ed Europa. Non si tratta soltanto di raffreddori e bronchiti, ma di vere e proprie patologie, come includono polmoniti, virus respiratorio sinciziale (RSV) e Covid, che possono provocare conseguenze gravi, fino al decesso, soprattutto tra anziani e e fragili. Così, per fare un punto aggiornato della situazione in vista di una stagione invernale che si preannuncia molto impegnativa in termini di incidenza e gravità dei casi, The European House - Ambrosetti con il contributo non condizionante di Pfizer ha promosso l'incontro 'Infezioni respiratorie: impatti sull'healthy ageing e costi del Sistema Sanitario Nazionale' che ha visto riuniti a Roma i massimi esperti del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Aumentano infezioni respiratorie, urgente rilanciare vaccinazioni