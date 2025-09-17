In questa notizia si parla di: attraversa - stretto

Il Pane migliore d’Italia è SICILIANO: attraversa lo stretto e deliziati I Pubblicata la classifica: premio UFFICIALE

Geza Scholtz attraversa lo Stretto di Taiwan in kitesurf

Martina Screti, campionessa oltre l'autismo: a 20 anni attraversa lo Stretto di Messina a nuoto. «Si scopre il talento se non ci si ferma alla diagnosi»

Dopo aver attraversato lo stretto di Bering sul ghiaccio e il mar Caspio a nuoto, adesso a Karl Bushby mancano “solo” 3mila chilometri - X Vai su X

La prima medagliata azzurra: “Ho attraversato lo stretto di Messina per aiutare gli atleti olimpici in difficoltà. L’attentato ai Giochi del 1972? Comunicavamo con i citofoni, solo al ritorno capimmo che cosa era successo» - facebook.com Vai su Facebook

Attraversa lo Stretto di Messina a nuoto per salvare vite: l'impresa di Gianmarco Carlini; Attraversa lo Stretto a nuoto per salvare i malati di Atrofia muscolare spinale; Concordia, Diego Bozza attraversa lo Stretto di Messina a nuoto.

Prof-assessore attraversa lo Stretto - Da ‘ ironman ’ a ‘ idroman ’: l’assessore monticellese Cristian Secchi, anche professore di educazione fisica al Torriani di Cremona, ha attraversato a nuoto lo stretto di Messin ... laprovinciacr.it scrive

Lo Stretto? È per tutti. Ruggiero Giglio e le imprese dei nuotatori con disabilità Oggi con Buone Notizie - Il 51enne siciliano, amputato dall'età di 19 anni, il 26 agosto ha fatto la traversata dalla Sicilia alla Calabria, ma è stato soltanto l'ultimo di tante persone con disabilità che sono riuscite nell' ... Come scrive msn.com