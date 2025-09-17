Tempo di lettura: 2 minuti “ Giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento della sicurezza” oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. Si tratta dell’attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di “Pino ‘o pazzo” nella fiction “Mare Fuori”. A rendere noto l’episodio è un post su Fb di “Nessuno tocchi Ippocrate”. “ Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli, alla Pignasecca” si legge nel post, “ protagonista l’attore 25enne Artem Tkachuk, noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo in Mare Fuori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Attore di ‘Mare Fuori’ in stato agitazione, tensioni in ospedale