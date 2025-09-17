Attore di ‘Mare Fuori’ in stato agitazione tensioni in ospedale
Tempo di lettura: 2 minuti “ Giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento della sicurezza” oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. Si tratta dell’attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di “Pino ‘o pazzo” nella fiction “Mare Fuori”. A rendere noto l’episodio è un post su Fb di “Nessuno tocchi Ippocrate”. “ Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli, alla Pignasecca” si legge nel post, “ protagonista l’attore 25enne Artem Tkachuk, noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo in Mare Fuori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: attore - mare
Katia Follesa, il nuovo amore è un attore di Mare Fuori!
Giacomo Giorgio: Chi è Maddalena Botta? Età, Carriera, Instagram. Tutto sulla nuova fidanzata dell'attore di Mare Fuori
Rodrigo Guirao: età, carriera e successi dell’attore di viola come il mare
ULTIMA SERATA " BALLO INCANTO SOTTO IL MARE " Con la Straordinaria Partecipazione dell'attore Originale del Film Mr. Harry Waters Jr. " Marvin Berry ... direttamente dal 1955! Data : 20 Settembre 2025 - Villa Beretta Magnaghi - Marcallo con Casone ( - facebook.com Vai su Facebook
Servillo premiato a Venezia come miglior attore: "Ammiro chi si è messo in mare per la Palestina" - la Repubblica - X Vai su X