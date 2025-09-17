Attore di Mare fuori aggredisce i medici e rompe un macchinario del Pellegrini
Artem Tkachuk, attore di 25 anni, conosciuto per il ruolo di “Pino O' Pazzo” che interpreta nella serie tv “Mare Fuori”, è accusato di aver spintonato il personale sanitario e di vigilanza dell'Ospedale Pellegrini di Napoli. Il giovane, per motivi ancora da chiarire, era stato portato nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, attore di Mare fuori aggredisce operatori e danneggia macchinari in ospedale; Napoli, aggressione in ospedale: bloccato l'attore Tkachuk, 'Pino o pazzo' di Mare Fuori; Artem Tkachuk di Mare Fuori in ospedale. Tensioni con la vigilanza del Vecchio Pellegrini, arrivano i carabinieri.
"Pino 'o pazzo" di Mare Fuori dà in escandescenza in ospedale, intervengono i Carabinieri - L'attore Artem Tkachuk era arrivato in ospedale in codice rosso e in forte agitazione. Come scrive huffingtonpost.it
Attore di 'Mare Fuori' in stato agitazione, tensioni in ospedale - L'attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di "Pino 'o pazzo" nella fiction "Mare Fuori", "giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo ne ... Riporta ansa.it