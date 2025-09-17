Attirata con la promessa di un lavoro per i figli poi ferita e rapinata | due uomini in arresto

Ravennatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una feroce rapina ai danni di una donna, attirata con una falsa promessa. Sono stati rintracciati e arrestati il 12 settembre a Ravenna due egiziani indiziati di essere i responsabili di una rapina con sequestro di persona, avvenuta il 10 agosto a Bologna ai danni di una donna di origini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

