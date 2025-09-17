Attenzione alle mail false sulle imposte per capitali trasferiti
È in circolazione una nuova tipologia di phishing via mail, sotto forma di finti avvisi di pagamento per attività estere che riportano illecitamente nomi e sedi dell’Agenzia e che richiedono denaro. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
In questa notizia si parla di: attenzione - mail
Attenzione alla nuova truffa SPID. Se vi chiedono per mail i vostri documenti, non dateli mai
Attenzione! C’è una nuova truffa. Riguarda il Ministero della Salute, arriva via mail. Come riconoscerla e proteggersi
Mail dell’Agenzia delle Entrate: documenti e scadenza immediata, attenzione c’è qualcosa che non va
LA TRUFFA DELLA MAIL, FATE ATTENZIONE - La donna parmigiana era convinta di aver pagato un'azienda edile per la ristrutturazione di casa ma il pagamento non risultava. I carabinieri hanno scoperto che si trattava di una truffa: denunciati quattro uo - facebook.com Vai su Facebook
ATTENZIONE! ? False mail in circolazione. Non arrivano da Caritas Italiana Stanno circolando false mail il cui mittente sembra essere Caritas Italiana, che propongono finanziamenti e chiedono informazioni. Si tratta di messaggi fraudolenti. https://ca - X Vai su X
L'Agenzia - Avviso del 5 settembre 2025 - False comunicazioni e-mail finalizzate al furto di credenziali; Avviso del 5 marzo 2025 - Ritornano le false notifiche amministrative; Truffe su criptovalute e trading online, dalle finte imposte alle commissioni inesistenti.
False mail dell'Agenzia delle Entrate: la nuova truffa a chi investe in criptovalute - Cybercriminali sempre più sofisticati: ora puntano a chi investe in criptovalute o fa trading online, spacciandosi via email per il fisco e chiedendo il pagamento di tasse inesistenti. Si legge su huffingtonpost.it
Agenzia Entrate: attenzione alle false email WeTransfer, rischio di furto credenziali - Il tuo carrello è vuoto Cerca nell'area documenti i prodotti che ti interessano ed aggiungili al carrello. Lo riporta ateneoweb.com