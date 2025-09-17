Attenzione alle mail false sulle imposte per capitali trasferiti
È in circolazione una nuova tipologia di phishing via mail, sotto forma di finti avvisi di pagamento per attività estere che riportano illecitamente nomi e sedi dell’Agenzia e che richiedono denaro. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
In questa notizia si parla di: attenzione - mail
Attenzione alla nuova truffa SPID. Se vi chiedono per mail i vostri documenti, non dateli mai
Attenzione! C’è una nuova truffa. Riguarda il Ministero della Salute, arriva via mail. Come riconoscerla e proteggersi
Mail dell’Agenzia delle Entrate: documenti e scadenza immediata, attenzione c’è qualcosa che non va
?ATTENZIONE! Sono in corso tentativi di truffa tramite MAIL relativi alla CartaDedicataATe. ?Si ricorda che INPS non effettua bonifici per la Carta Dedicata a Te e non contatta direttamente i riceventi la prestazione. - facebook.com Vai su Facebook
L'Agenzia - Avviso del 5 settembre 2025 - False comunicazioni e-mail finalizzate al furto di credenziali; Nuovo phishing via mail con finti documenti dell’Agenzia; Attualità.
False mail dell'Agenzia delle Entrate: la nuova truffa a chi investe in criptovalute - Cybercriminali sempre più sofisticati: ora puntano a chi investe in criptovalute o fa trading online, spacciandosi via email per il fisco e chiedendo il pagamento di tasse inesistenti. Riporta huffingtonpost.it
Attenzione alla falsa mail dell’Agenzia delle Entrate: così gli hacker rubano le credenziali. Cosa sapere - Dopo la recente ondata di mail truffaldine con un falso rimborso da 500 euro , torna l’allarme sicurezza. Secondo innovazione.tiscali.it