Attentato Kirk Charlie rifiutò finanziamento da $150mln da parte di Netanyahu per rafforzare influenza pro-Israele su TPUSA

Ilgiornaleditalia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’offerta, orchestrata attraverso donatori americani legati a Netanyahu come Miriam Adelson, mirava a silenziare le crescenti critiche di Kirk sull’influenza israeliana nella politica USA, inclusa la sua opposizione a politiche anti-Iran imposte da Tel Aviv Secondo fonti investigative, il pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

attentato kirk charlie rifiut242 finanziamento da $150mln da parte di netanyahu per rafforzare influenza pro israele su tpusa

© Ilgiornaleditalia.it - Attentato Kirk, “Charlie rifiutò finanziamento da $150mln da parte di Netanyahu per rafforzare influenza pro-Israele su TPUSA”

In questa notizia si parla di: attentato - kirk

Usa: l'attivista di destra Kirk ucciso in un attentato all'università. Trump: "Lo amavo" (VIDEO)

Usa, attentato a Charlie Kirk, spari contro l’attivista MAGA colpito da proiettile durante comizio in Utah, Trump: “Preghiamo per lui” – VIDEO CHOC

Charlie Kirk, cosa sappiamo dell'attentato all'attivista di destra americano

attentato kirk charlie rifiut242Video di Charlie Kirk, se li avete visti senza volerlo dovete ringraziare lo smantellamento della moderazione sui social - I terribili filmati dell'attentato circolano senza avvertimenti sulle piattaforme: è l'effetto delle scelte fatte negli ultimi anni ... wired.it scrive

attentato kirk charlie rifiut242Charlie Kirk, l'attivista di destra americano è stato ucciso in un attentato - Il cofondatore di Turning Point USA, molto vicino a Trump, era stato colpito da un proiettile durante un evento alla Utah Valley University ... Da wired.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Kirk Charlie Rifiut242