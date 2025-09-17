© Ilgiornaleditalia.it - Attentato Kirk, Candace Owens: “Charlie ricattato e minacciato da Bill Ackman durante incontro negli Hamptons per cambio idee su Israele e Netanyahu”

Owens ha affermato che Kirk avrebbe rifiutato finanziamenti significativi provenienti da donatori legati a Israele , circostanza che avrebbe spinto i sostenitori di Tel Aviv a esercitare un controllo crescente sul suo operato. La giornalista ha citato un’inchiesta secondo cui Ackman avrebbe messo in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Usa: l'attivista di destra Kirk ucciso in un attentato all'università. Trump: "Lo amavo" (VIDEO)

Usa, attentato a Charlie Kirk, spari contro l’attivista MAGA colpito da proiettile durante comizio in Utah, Trump: “Preghiamo per lui” – VIDEO CHOC

Charlie Kirk, cosa sappiamo dell'attentato all'attivista di destra americano

Karen Attiah ha affermato di essere stata licenziata dal Washington Post per dei post in cui ha criticato l'attivista Charlie Kirk, ucciso in un attentato - X Vai su X

Due "smoking gun" contro Tyler Robinson, presunto autore dell'attentato contro Charlie Kirk: il Dna recuperato da un cacciavite e da un asciugamano, e un sms cancellato #Mondo - facebook.com Vai su Facebook

Le ombre sull’omicidio Kirk: gli strani messaggi di Tyler Robinson e le accuse contro Israele; Attentato Kirk, Candace Owens: “Charlie ricattato e minacciato da Bill Ackman durante incontro negli Hamptons per cambio idee su Israele e Netanyahu”.

