Attentato Kirk, Candace Owens: "Charlie ricattato e minacciato da Bill Ackman durante incontro negli Hamptons per cambio idee su Israele e Netanyahu" - VIDEO

Owens ha affermato che Kirk avrebbe rifiutato finanziamenti significativi provenienti da donatori legati a Israele , circostanza che avrebbe spinto i sostenitori di Tel Aviv a esercitare un controllo crescente sul suo operato. La giornalista ha citato un’inchiesta secondo cui Ackman avrebbe messo in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Usa: l'attivista di destra Kirk ucciso in un attentato all'università. Trump: "Lo amavo" (VIDEO)

Usa, attentato a Charlie Kirk, spari contro l’attivista MAGA colpito da proiettile durante comizio in Utah, Trump: “Preghiamo per lui” – VIDEO CHOC

Charlie Kirk, cosa sappiamo dell'attentato all'attivista di destra americano

Assassinio Charlie Kirk, virale su shop online la maglietta bianca con scritto "Freedom" indossata da lui al momento dell'attentato - X Vai su X

Due "smoking gun" contro Tyler Robinson, presunto autore dell'attentato contro Charlie Kirk: il Dna recuperato da un cacciavite e da un asciugamano, e un sms cancellato #Mondo - facebook.com Vai su Facebook

