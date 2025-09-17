Scatta il tabellone principale agli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 iniziato quest’oggi sul cemento outdoor della città cinese: soltanto due gli incontri del main draw previsti quest’oggi, dopo che il forfait di Luca Nardi fa saltare il match con lo statunitense Aleksandar Kovacevic, lasciando posto ad un lucky loser. Nel primo match di giornata il numero 7 del seeding, lo statunitense Learner Tien, rimonta ed elimina l’argentino Mariano Navone, sconfitto con lo score di 5-7 6-3 6-4 dopo due ore e 24 minuti di gioco. Nel primo set il sudamericano recupera da 0-3, sciupa due set point nel decimo game, e poi chiude sul 7-5 nel dodicesimo gioco, mentre nella seconda frazione Tien dall’1-1 scappa sul 4-1 e poi difende il margine fino al 6-3, infine nella partita decisiva lo statunitense dall’1-3 piazza un parziale di 16 punti a 3 e vola sul 5-3, prima di chiudere sul 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Hangzhou 2025, risultati 17 settembre: Tien e Wu agli ottavi, eliminati Navone e Mannarino