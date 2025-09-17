ATP Hangzhou 2025 Giulio Zeppieri supera Svrcina ed entra nel main draw

Giulio Zeppieri entra nel main draw del torneo ATP 250 di Hangzhou. Nel secondo turno di qualificazione del torneo cinese il giocatore romano regola il ceco Dalibor Svrcina 6-1 6-4 in un’ora e trenta. Sarà il sorteggio a stabilire il suo avversario nel primo turno del tabellone principale. La partita inizia con il rispetto dei turni di servizio dei due contendenti, il primo a rompere l’equilibrio è l’italiano che, ai vantaggi, strappa il servizio all’avversario per il 3-1. Il romano consolida il vantaggio con il 4-1 e prende definitivamente il largo quando, a 30, ottiene il secondo break del match per issarsi sul 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

