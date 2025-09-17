ATP Hangzhou 2025 Giulio Zeppieri supera Svrcina ed entra nel main draw

Giulio Zeppieri entra nel main draw del torneo ATP 250 di Hangzhou. Nel secondo turno di qualificazione del torneo cinese il giocatore romano regola il ceco Dalibor Svrcina 6-1 6-4 in un’ora e trenta. Sarà il sorteggio a stabilire il suo avversario nel primo turno del tabellone principale. La partita inizia con il rispetto dei turni di servizio dei due contendenti, il primo a rompere l’equilibrio è l’italiano che, ai vantaggi, strappa il servizio all’avversario per il 3-1. Il romano consolida il vantaggio con il 4-1 e prende definitivamente il largo quando, a 30, ottiene il secondo break del match per issarsi sul 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Hangzhou 2025, Giulio Zeppieri supera Svrcina ed entra nel main draw

In questa notizia si parla di: hangzhou - giulio

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Giulio Zeppieri nelle quali e Luca Nardi nel Md (LIVE) - X Vai su X

MASTERS 1000 INDIAN WELLS QUALI: GIGANTE E ZEPPIERI AL TURNO DECISIVO, OUT BELLUCCI! Sono iniziate le qualificazioni nel primo #MASTERS 1000 della stagione a #IndianWells. Buone notizie da Matteo #Gigante e Giulio #Zeppieri che - facebook.com Vai su Facebook

ATP Hangzhou 2025, super Zeppieri: batte Svrcina e si qualifica per il tabellone principale; Berrettini, primo turno ATP Hangzhou: orario, quando si gioca e dove vederlo in tv; Berrettini rientra ad Hangzhou. Al via anche Nardi e Arnaldi.

Tabellone ATP Hangzhou 2025: Matteo Berrettini torna in Cina. Al via anche Nardi e Arnaldi - Il tabellone principale dell'ATP 250 di Hangzhou ha essenzialmente un motivo d'attenzione, in chiave italiana. Si legge su oasport.it

Il tabellone di Matteo Berrettini ad Hangzhou: l’obiettivo è arrivare fino a Bublik - Matteo Berrettini è accreditato della testa di serie numero 8 agli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 previsto da domani nella ... Da oasport.it