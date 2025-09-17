ATP Bruxelles 2025 ci sarà anche Lorenzo Musetti | l’azzurro in campo subito dopo Shanghai

Oasport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli European Open di tennis restano in Belgio, ma per l’edizione 2025 si spostano da Anversa a Bruxelles: pubblicata l’entry list del torneo di categoria ATP 250, che presenta quale capofila l’ azzurro Lorenzo Musetti, il quale al momento sarebbe la testa di serie numero 1. Il torneo, che si gioca sul veloce indoor, si disputerà da lunedì 13 a domenica 19 ottobre, subito dopo la finale del Masters 1000 di Shanghai: il tabellone è a 28, quindi le prime 4 teste di serie riceveranno un bye al primo turno. Lorenzo Musetti, dunque, verosimilmente esordirà direttamente agli ottavi. Al momento il toscano è l’unico azzurro certo della partecipazione, mentre Mattia Bellucci allo stato attuale delle cose è fuori di due posti e Matteo Arnaldi avrà bisogno di sette rinunce per entrare direttamente in tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp bruxelles 2025 ci sar224 anche lorenzo musetti l8217azzurro in campo subito dopo shanghai

© Oasport.it - ATP Bruxelles 2025, ci sarà anche Lorenzo Musetti: l’azzurro in campo subito dopo Shanghai

In questa notizia si parla di: bruxelles - lorenzo

Lorenzo Cenci conquista la finale nel doppio al torneo Tennis Europe Under 14 di Bruxelles

Diretta/ Sinner Bublik (risultato finale 1-2): Jannik eliminato! (Atp Halle 2025, 19 giugno) - Per la diretta Sinner Bublik dovrete rivolgervi al satellite se abbonati, il torneo Atp Halle 2025 sarà anche in diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv. ilsussidiario.net scrive

ATP Finals, Jannik Sinner ufficialmente qualificato: tornerà a Torino per difendere il titolo - Non che ci fossero dubbi, visti i due Slam conquistati in stagione, tuttavia ora è arrivata anche la certezza. Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Bruxelles 2025 Sar224