ATP Bruxelles 2025 ci sarà anche Lorenzo Musetti | l’azzurro in campo subito dopo Shanghai
Gli European Open di tennis restano in Belgio, ma per l’edizione 2025 si spostano da Anversa a Bruxelles: pubblicata l’entry list del torneo di categoria ATP 250, che presenta quale capofila l’ azzurro Lorenzo Musetti, il quale al momento sarebbe la testa di serie numero 1. Il torneo, che si gioca sul veloce indoor, si disputerà da lunedì 13 a domenica 19 ottobre, subito dopo la finale del Masters 1000 di Shanghai: il tabellone è a 28, quindi le prime 4 teste di serie riceveranno un bye al primo turno. Lorenzo Musetti, dunque, verosimilmente esordirà direttamente agli ottavi. Al momento il toscano è l’unico azzurro certo della partecipazione, mentre Mattia Bellucci allo stato attuale delle cose è fuori di due posti e Matteo Arnaldi avrà bisogno di sette rinunce per entrare direttamente in tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lorenzo Cenci conquista la finale nel doppio al torneo Tennis Europe Under 14 di Bruxelles
Grandissimo risultato per Lorenzo Cenci che conquista il primo posto nel torneo di doppio del Tennis Europe Under 14 di Bruxelles (3a Categoria), in coppia con il suo amico Marco Giovagnoli della Ravenna Tennis Academy. I ragazzi vincono il titolo battend - facebook.com Vai su Facebook
Diretta/ Sinner Bublik (risultato finale 1-2): Jannik eliminato! (Atp Halle 2025, 19 giugno) - Per la diretta Sinner Bublik dovrete rivolgervi al satellite se abbonati, il torneo Atp Halle 2025 sarà anche in diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv. ilsussidiario.net scrive
ATP Finals, Jannik Sinner ufficialmente qualificato: tornerà a Torino per difendere il titolo - Non che ci fossero dubbi, visti i due Slam conquistati in stagione, tuttavia ora è arrivata anche la certezza. Secondo corrieredellosport.it