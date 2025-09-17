ATP Almaty 2025 tre azzurri nell’entry list | presenti Flavio Cobolli Luciano Darderi e Luca Nardi
Sono tre gli italiani presenti nell’entry list dell’ ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, torneo che si disputerà da lunedì 13 a domenica 19 ottobre, subito dopo il Masters 1000 di Shanghai, in Cina: sul veloce indoor della città kazaka saranno al via Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi. Il tabellone è a 28 giocatori, quindi i primi 4 giocatori del seeding saranno esentati dal primo turno ed entreranno in gioco direttamente agli ottavi: al momento i beneficiari sarebbero i russi Karen Khachanov e Daniil Medvedev, il kazako Alexander Bublik e l’azzurro Flavio Cobolli. Dovrebbe esordire al primo turno, invece, Luciano Darderi, che al momento sarebbe la testa di serie numero 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
