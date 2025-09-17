Atmosfera tirolese in riva al mare | a Riccione arriva il Beer Fest
Dal 19 al 21 settembre il parco di Villa Lodi Fé si trasforma in un vivace villaggio in stile tirolese, pronto ad accogliere la prima edizione del “Beer Fest”, il grande appuntamento enogastronomico e musicale pensato per tutte le età. Sarà un’occasione di incontro aperta a tutti – famiglie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: atmosfera - tirolese
Atmosfera tirolese in riva al mare: a Riccione arriva il Beer Fest; I successi estivi di Innsbruck: 4 ristoranti sull’acqua.
Un’atmosfera tirolese in riva al mare: a Riccione arriva il Beer Fest - Dal 19 al 21 settembre il parco di Villa Lodi Fé si trasforma in un vivace villaggio in stile tirolese, pronto ad accogliere ... Si legge su chiamamicitta.it
Beach club: gli imperdibili locali in riva al mare - Ombrelloni, sdraio e bagnino ci sono ancora, insieme a divani e poltrone, palestre en plein air, boutique alla moda, chef e ristoranti gourmet. Lo riporta donnamoderna.com