Dal 19 al 21 settembre il parco di Villa Lodi Fé si trasforma in un vivace villaggio in stile tirolese , pronto ad accogliere la prima edizione del “ Beer Fest ”, il grande appuntamento enogastronomico e musicale pensato per tutte le età. Sarà un’occasione di incontro aperta a tutti – famiglie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: atmosfera - tirolese

Atmosfera tirolese in riva al mare: a Riccione arriva il Beer Fest; I successi estivi di Innsbruck: 4 ristoranti sull’acqua.

Un’atmosfera tirolese in riva al mare: a Riccione arriva il Beer Fest - Dal 19 al 21 settembre il parco di Villa Lodi Fé si trasforma in un vivace villaggio in stile tirolese, pronto ad accogliere ... Si legge su chiamamicitta.it

Beach club: gli imperdibili locali in riva al mare - Ombrelloni, sdraio e bagnino ci sono ancora, insieme a divani e poltrone, palestre en plein air, boutique alla moda, chef e ristoranti gourmet. Lo riporta donnamoderna.com