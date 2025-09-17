Atletico Ascoli a caccia del primo sorriso E ora c’è l’Ancona
Sono ripresi ieri gli allenamenti in casa Atletico Ascoli per iniziare a preparare la sfida di domenica prossima contro l’ Ancona. Un derby che in questi tre anni vissuti in Serie D è comunque diventato molto atteso, nonostante la rivalità vera sia con l’Ascoli Calcio. Ma quando si incrociano squadre di Ancona e di Ascoli, c’è sempre quel pizzico di attenzione in più anche da parte delle Forze dell’Ordine. In questo senso si attendono le comunicazioni della Questura anche se l’impressione è che anche questa volta la trasferta sarà vietata ai tifosi dorici. La gara infatti molto probabilmente non si giocherà allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ in quanto martedì l’Ascoli Calcio sarà impegnato alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: atletico - ascoli
Atletico Ascoli, confermati. Di Maio e Minicucci
Atletico Ascoli, il primo acquisto è Fausto Coppola
L’Atletico Ascoli conferma Vechiarello:: "Questa è la mia casa"
Notaresco-Atletico Ascoli 1-1, Seccardini: “Potevamo fare il 2-0 e invece abbiamo subito il pareggio” - facebook.com Vai su Facebook
L'amichevole allo stadio Le Calvie finisce 2-2. Domenica i biancorossi volano al Del Duca per sfidare l'Atletico Ascoli: fischio d'inizio alle 16. Venerdì la... - X Vai su X
Atletico Ascoli a caccia del primo sorriso. E ora c’è l’Ancona; Atletico Ascoli pareggio in trasferta con il Notaresco; Coppa Italia di Serie D: Atletico Ascoli a valanga sulla Maceratese, Fosso-Vigor ai rigori. Ancona, avanti sul Castelfidardo.
Atletico Ascoli a caccia del primo sorriso. E ora c’è l’Ancona - Sono ripresi ieri gli allenamenti in casa Atletico Ascoli per iniziare a preparare la sfida di domenica prossima contro ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Atletico Ascoli-L’Aquila 2-2, doppietta di Sardo contro gli abruzzesi - 2 contro L’Aquila allo stadio “Del Duca” nel pomeriggio di domenica 7 settembre. Secondo picenooggi.it