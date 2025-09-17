Atletico Ascoli a caccia del primo sorriso E ora c’è l’Ancona

Sono ripresi ieri gli allenamenti in casa Atletico Ascoli per iniziare a preparare la sfida di domenica prossima contro l’ Ancona. Un derby che in questi tre anni vissuti in Serie D è comunque diventato molto atteso, nonostante la rivalità vera sia con l’Ascoli Calcio. Ma quando si incrociano squadre di Ancona e di Ascoli, c’è sempre quel pizzico di attenzione in più anche da parte delle Forze dell’Ordine. In questo senso si attendono le comunicazioni della Questura anche se l’impressione è che anche questa volta la trasferta sarà vietata ai tifosi dorici. La gara infatti molto probabilmente non si giocherà allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ in quanto martedì l’Ascoli Calcio sarà impegnato alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

