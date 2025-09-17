Atletica oggi in tv Mondiali 2025 | orari mercoledì 17 settembre programma streaming azzurri in gara
I Campionati Mondiali 2025 di atletica arrivano al giro di boa mercoledì 17 settembre con la quinta delle nove giornate che compongono il programma dell’evento più importante della stagione post-olimpica. A Tokyo verranno assegnati altri quattro titoli iridati in un day-5 che si preannuncia molto importante per il progetto dell’Italia di firmare il nuovo record nazionale di medaglie in una singola edizione dei Mondiali. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA DALLE 12.05 Saranno addirittura dodici gli azzurri impegnati oggi nello stadio Nazionale della capitale giapponese tra qualificazioni, batterie e finali. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - oggi
Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 26 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara
Dove vedere in tv gli Europei a squadre di atletica 2025 oggi: orari 26 giugno, programma, streaming, italiani in gara
Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 27 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara
#Tokyo2025 Ai Mondiali di #atletica, oggi in gara, alle 13.35 (ora italiana) la finale del salto in alto maschile con il 19enne Matteo Sioli. Alle 13.40 circa, le semifinali dei 110 ostacoli con Lorenzo Simonelli. L’inviato #GR1 Daniele Fortuna https://raiplaysoun - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Tokyo2025 Ai Mondiali di #atletica, oggi in gara, alle 13.35 (ora italiana) la finale del salto in alto maschile con il 19enne Matteo Sioli. Alle 13.40 circa, le semifinali dei 110 ostacoli con Lorenzo Simonelli. L’inviato #GR1 Daniele Fortuna http - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali atletica 2025 oggi, programma seconda giornata domenica 14 settembre: gli orari e gli italiani in gara; Mondiali di atletica, Sioli in finale nell'alto si ferma a 2.28, Simonelli fuori nei 110 hs - Il programma di martedì 16 settembre; Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: tutte le gare e i risultati LIVE.
Mondiali di atletica, il programma di oggi: Tortu e Furlani in gara, orari e dove vedere in TV - Quinta giornata dei Mondiali di atletica a Tokyo, oggi altri italiani in gara che proveranno a regalarci gioie come Filippo Tortu per le batterie dei 200 ... Lo riporta fanpage.it
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari martedì 16 settembre, programma, streaming, azzurri in gara - Programma concentrato (per la prima volta) interamente nella sessione serale per la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento ... Come scrive oasport.it