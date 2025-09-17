Atletica leggera Sette titoli per la Virtus ai provinciali Cadetti e Ragazzi maschili e femminili

Ottimo lavoro per le categorie "Ragazzi" maschili e femminili e "Cadetti" maschili e femminili impegnati domenica a Pistoia ai campionati provinciali. Ben sette titoli, con diciassette atleti sul podio e una serie di prestazioni eccellenti, a confermare la qualità dell’impegno di atleti e staff tecnico del settore giovanile della Virtus. Sotto lo sguardo attento della responsabile Laura Banducci, grande soddisfazione per la "Ragazzi". In evidenza la tripletta sul podio del salto in lungo, con Enea Pellegrino sul gradino più alto (5.08) e Giulio Bianchi e Luca Orsini, rispettivamente, al secondo e al terzo posto; l’oro di Leonardo Bertozzi nel vortex (53. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Sette titoli per la Virtus ai provinciali "Cadetti» e "Ragazzi» maschili e femminili

In questa notizia si parla di: atletica - leggera

Atletica leggera, ambizioni e speranze per l'Edera ai campionati italiani Allievi a Rieti

Atletica leggera. Per Zaynab Dosso stasera a Madrid è tempo di riscatto

Ad Avellino il XXXVIII Meeting Internazionale di Atletica Leggera: in pista atleti da tutta Italia

Ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo il 25enne svedese Armand Duplantis ha fatto il suo 14esimo record del mondo nel salto con l’asta maschile - facebook.com Vai su Facebook

Diretta #RaiSport Domenica #14Settembre 2025: Mondiali #Tokyo2025 Atletica Leggera, Finalissima #EuroBasket https://digital-news.it/palinsesti/rai/rai-sport/9418/diretta-rai-sport-domenica-14-settembre-2025-mondiali-tokyo-atletica-leggera-finalissima-eur - X Vai su X

Assegnati i titoli della Prove Multiple – Palladino bene nel martello cadette; Mondo Duplantis: numeri e statistiche della carriera del detentore del record mondiale nel salto con l'asta · Atletica; Torinesi sugli scudi ai Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor, con sette ori e tre bronzi.

Atletica leggera. Sette titoli per la Virtus ai provinciali "Cadetti» e "Ragazzi» maschili e femminili - Ottimo lavoro per le categorie "Ragazzi" maschili e femminili e "Cadetti" maschili e femminili impegnati domenica a Pistoia ai ... Scrive sport.quotidiano.net

Breve imperdibile guida di Nicola Roggero ai Mondiali di atletica leggera - «Da seguire Duplantis, Lyles e Hodgkinson. Da tempi.it