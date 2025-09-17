Dopo l’aggressione denunciata dal professor Rino Casella durante la sua lezione di diritto pubblico comparato al Polo Piagge, arrivano le prese di posizione dal mondo politico e accademico. "Solidarietà al professore dell’ateneo di Pisa, Rino Casella, aggredito perché non si è voluto schierare con i pro-Pal. Il clima di odio è sempre più preoccupante e fuori controllo", ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini. Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, che ha telefonato al rettore dell’Ateneo, Riccardo Zucchi, allo stesso professor Casella e al prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Ateneo impegnato per la pace. Rifiuta ogni forma di violenza"