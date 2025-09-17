Atalanta travolta 4-0 a Parigi dai campioni d’Europa del PSG in una gara a senso unico

Sport.quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 17 settembre 2025 –    Nessun miracolo parigino per l’Atalanta, travolta 4-0   dai campioni d’Europa del PSG al Parco dei Principi in una gara a senso unico, di fatto già chiusa dopo 50 minuti sul 3-0 per i transalpini. Corsi e ricorsi storici: sei anni fa la prima in Champions dell’Atalanta iniziò con un disastroso 4-0 a Zagabria, ma sul campo della più modesta Dinamo, e l’annata europea terminà con il sorprendente quarto di finale perso proprio contro il PSG per 2-1 prendendo gol nel tempo di recupero. Scontri a Parigi tra ultrà del Psg e dell’Atalanta: 19 tifosi nerazzurri fermati Sconfitta che va tarata sulla straripante superiorità tattica e tecnica della corazzata allenata da Luis Henrique, inarrestabile negli uno contro uno dei suoi fuoriclasse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atalanta travolta 4 0 a parigi dai campioni d8217europa del psg in una gara a senso unico

© Sport.quotidiano.net - Atalanta travolta 4-0 a Parigi dai campioni d’Europa del PSG in una gara a senso unico

In questa notizia si parla di: atalanta - travolta

Juventus Next Gen travolta 5-1 dall’Atalanta U23: parla Brambilla

Champions League, PSG devastante: Atalanta travolta 4-0

Champions League: Il Psg festeggia il titolo, l'Atalanta travolta 4-0; Atalanta travolta dal Psg nel debutto in Champions: a Parigi finisce 4-0 senza che ci sia partita; Atalanta travolta 4-0 dal PSG. Mai in discussione la superiorità dei campioni d’Europa.

atalanta travolta 4 0Atalanta travolta 4-0 a Parigi dai campioni d’Europa del PSG in una gara a senso unico - 0 dai campioni d’Europa del PSG al Parco dei Principi in una gara a senso unico, di fatto già chiusa dopo 50 minuti sul ... Si legge su sport.quotidiano.net

atalanta travolta 4 0Champions, Atalanta ko 4-0 a Parigi contro il PSG, l'Inter supera l'Ajax 2-0 ad Amsterdam - Bergamaschi in difficoltà al Parco dei principi contro i campioni d'Europa. Secondo rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Travolta 4 0