Atalanta travolta 4-0 a Parigi dai campioni d’Europa del PSG in una gara a senso unico
Bergamo, 17 settembre 2025 – Nessun miracolo parigino per l’Atalanta, travolta 4-0 dai campioni d’Europa del PSG al Parco dei Principi in una gara a senso unico, di fatto già chiusa dopo 50 minuti sul 3-0 per i transalpini. Corsi e ricorsi storici: sei anni fa la prima in Champions dell’Atalanta iniziò con un disastroso 4-0 a Zagabria, ma sul campo della più modesta Dinamo, e l’annata europea terminà con il sorprendente quarto di finale perso proprio contro il PSG per 2-1 prendendo gol nel tempo di recupero. Scontri a Parigi tra ultrà del Psg e dell’Atalanta: 19 tifosi nerazzurri fermati Sconfitta che va tarata sulla straripante superiorità tattica e tecnica della corazzata allenata da Luis Henrique, inarrestabile negli uno contro uno dei suoi fuoriclasse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
