Atalanta missione da campioni | esame Psg

Esordio più difficile non poteva esserci, in Champions, per l' Atalanta impegnata stasera alle 21 al Parco dei Principi (presenti 1.184 tifosi bergamaschi nel settore ospiti), in casa dei campioni d'Europa del Paris St Germain. Sfida difficile, ma non impossibile, perché la Dea nelle notti europee si esalta e riesce a dare il meglio, soprattutto quando è ospite delle grandissime: a gennaio uno spettacolare 2-2 con tanti rimpianti atalantini in casa del Barcellona, ad aprile del 2024 il clamoroso 3-0 rifilato ad Anfield Road al Liverpool di Klopp, già battuto a domicilio nel 2020 per 2-0. Ma in generale nelle notti continentali la Dea (targata Gasp) negli ultimi otto anni ha vinto sui campi di Stoccarda, Bayer Leverkusen, Valencia, Sporting Lisbona, Everton, Ajax, Shakthar, Olympiacos, Young Boys, Rakow, Midtjylland, Sarajevo e Hapoel Haifa.

Champions League: l'Atalanta contro il Psg, per Juric l'ostacolo più duro - L'Atalanta debutta domani sera in Champions League, la quinta edizione della sua storia, in casa dei campioni del Paris Saint- ansa.it scrive

Champions, missione possibile: l'Inter cerca il riscatto con l'Ajax, l'Atalanta dai campioni del Psg - È vero che il mercato in Premier League ha superato qualsiasi limite ed è ... Lo riporta ilmessaggero.it