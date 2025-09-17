Atalanta la meravigliosa quinta volta | l’avventura europea parte da Parigi contro i campioni in carica

Parigi. Nell’estate 2020, Bergamo viveva le prime aperture dopo il primo, pesante lockdown causa Coronavirus. Sarebbero state solo un’effimera illusione per le migliaia di cittadini bergamaschi che stavano vivendo quelle poche settimane di tregua apparente. Il 12 agosto, però, la città si fermò. E con lei tutto il territorio. A Benfica, nel silenzio dell’Estadio Da Luz, l’ Atalanta scendeva in campo per giocare un quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, alla sua prima partecipazione nella massima competizione europea. Il resto è storia: il gol di Pasalic, la rimonta francese nel recupero, la fine del sogno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

