Atalanta la favola di Bernasconi | da Arcene alla maglia da titolare con il Psg in Champions

Parigi. Lorenzo Bernasconi, classe 2003, nativo di Crema, ma a tutti gli effetti bergamasco. Arcene, il suo paese, poi la Trevigliese, la Pro Lurano. Segni particolari: titolare in Champions League dopo aver disputato 5 minuti con la Prima Squadra dell'Atalanta. É la scelta a sorpresa di Ivan Juric per sfidare il Psg, l'inaspettato che diventa realtà nella sera dell'esordio del tecnico croato, nella prima della League Phase. Esterno sinistro, classe 2003, è stato preferito a Nicola Zalewski e a Davide Zappacosta: il secondo, un senatore. Il primo, una delle certezze costruite in questo inizio di stagione.

