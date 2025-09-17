L’Atalanta stasera affronterà il Paris Saint Germain in quel di Parigi. Sarà l’esordio in Champions League per la squadra di Juric. Una partita sicuramente complicata quella contro i detentori del più importante trofeo continentale per Club. Brutte notizie però arrivano dal versante cronaca più che da quello sportivo. Atalanta, arresti tra i tifosi. Diciannove tifosi dell’Atalanta sono quelli arrestati a Parigi dopo gli scontri avvenuti martedì sera nel centro della capitale francese, alla vigilia della sfida di Champions contro i campioni in carica del Psg. Secondo la radio locale Europe 1, gli incidenti sono esplosi nei pressi del Centre Pompidou e Les Halles, quando due gruppi di ultras della Dea e del Psg si sono scontrati in Rue des Lombards. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Atalanta, guai per 19 tifosi in trasferta a Parigi