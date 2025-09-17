Asta di biciclette rigenerate in Montagnola a Bologna | quando e come partecipare
Bologna, 17 settembre 2025 – Un’asta dove non contano i rilanci, ma l’estro. Domenica 21 settembre, alle 16, il parco della Montagnola di Bologna ospita l’‘Asta delle biciclette’, appuntamento originale promosso dall’associazione L’Altra Babele all’interno della Settimana europea della mobilità. Protagoniste saranno biciclette usate e rimesse a nuovo grazie al lavoro dei meccanici e dei volontari dell’associazione, pronte a rimettersi in circolazione a prezzi popolari, tra i 40 e i 60 euro. Ma per aggiudicarsele non servirà la classica paletta: vince chi riesce a sorprendere. Canti, balli, slogan inventati sul momento, barzellette, travestimenti e performance improvvisate diventeranno le armi con cui il pubblico potrà contendersi la bici dei propri sogni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: asta - biciclette
Venerdì al parco Novi Sad debutta l'asta di biciclette in notturna
Dal 16 al 22 settembre Modena partecipa alla Settimana Europea della Mobilità. Tra i vari appuntamenti, domenica 28, dalle 9.00 alle 12.30, piazza Roma sarà teatro di “DomenicAmbiente 2025” che unisce divertimento e sensibilizzazione: asta di biciclette, - facebook.com Vai su Facebook
Asta di biciclette rigenerate in Montagnola a Bologna: quando e come partecipare.
Biciclette all'asta per pochi spiccioli: il Comune di Casarsa svuota il magazzino di quelle abbandonate - Oltre 70 biciclette abbandonate, recuperate nel giro di otto anni dal sevizio vigilanza del Comune di Casarsa, tra poche settimane finiranno all'asta e saranno ... Da ilgazzettino.it
Biciclette abbandonate . Asta in piazza Europa. Ricavato in beneficenza - Il Comune organizza 'Bici in Asta' il 27 aprile in piazza Europa per vendere biciclette abbandonate, promuovendo il riciclo e l'uso di mezzi ecologici. Lo riporta lanazione.it