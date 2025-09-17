Asta di biciclette rigenerate in Montagnola a Bologna | quando e come partecipare

Bologna, 17 settembre 2025 – Un’asta dove non contano i rilanci, ma l’estro. Domenica 21 settembre, alle 16, il parco della Montagnola di Bologna ospita l’‘Asta delle biciclette’, appuntamento originale promosso dall’associazione L’Altra Babele all’interno della Settimana europea della mobilità. Protagoniste saranno biciclette usate e rimesse a nuovo grazie al lavoro dei meccanici e dei volontari dell’associazione, pronte a rimettersi in circolazione a prezzi popolari, tra i 40 e i 60 euro. Ma per aggiudicarsele non servirà la classica paletta: vince chi riesce a sorprendere. Canti, balli, slogan inventati sul momento, barzellette, travestimenti e performance improvvisate diventeranno le armi con cui il pubblico potrà contendersi la bici dei propri sogni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

