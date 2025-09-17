Associazione Luca Coscioni legge regionale sul ' Fine vita' | consegnate le 4.800 firme per sostenere la proposta

Sono 4.801 le firme depositate questa mattina a Palazzo Cesaroni, a Perugia, a favore di Liberi Subito, la proposta di legge elaborata dall’Associazione Luca Coscioni per regolamentare i tempi di verifica delle condizioni e delle modalità per accedere all’aiuto medico alla morte volontaria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

“Perché la nuova legge sul fine vita cancella diritti giù acquisiti”: la diretta dell’Associazione Luca Coscioni

Associazione Luca Coscioni, raggiunte in Umbria le tremila firme per la legge regionale sul fine vita

Associazione Luca Coscioni. . Lo sapevi che in Italia, se sei una donna single o sei in una coppia di donne, non puoi accedere alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)? È quanto stabilisce l’articolo 5 della Legge 40 del 2004. Una norma che crea disc - facebook.com Vai su Facebook

Fine vita, la Sardegna adotta una legge per l'aiuto medico alla morte volontaria; Fine vita, la Sardegna approva la legge sul suicidio assistito; Fine vita, la Sardegna è la seconda Regione ad approvare la legge che garantisce tempi certi.

Procreazione assistita per tutte: la campagna per abolire i divieti della legge 40 - «Con la legge attuale, io non sarei potuta nascere»: il volto della campagna dell’associazione Luca Coscioni è Maria Giulia D’Amico, che è nata 31 anni fa da una madre single con la pma. Da editorialedomani.it

La Sardegna è la seconda Regione ad approvare la legge sul fine vita - Con 32 voti favorevoli, il Consiglio regionale ha approvato la legge sul fine vita scritta sulla base della proposta dell'associazione Luca Coscioni ... Scrive msn.com