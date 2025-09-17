Assilt al via la prevenzione sull’ictus ischemico | esami gratuiti per i soci tra i 40 e i 70 anni

La salute è il bene più prezioso che si deve proteggere con comportamenti corretti e con controlli periodici. Con questo spirito Assilt lancia la seconda edizione di “Fai la cosa giusta, prenditi cura di te”, il programma di medicina preventiva rivolto ai soci. Dopo il successo del primo appuntamento, l’edizione 2025 mette al centro il mondo del cervello e la prevenzione dell’ictus ischemico, una delle principali cause di invalidità e mortalità in Italia. L’iniziativa “Non andare in tilt, basta un test!”. Rivolta ai soci principali tra i 40 e i 70 anni, la nuova campagna prevede prestazioni sanitarie con rimborso al 100% nel periodo settembre-dicembre 2025: Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici per un massimo di spesa di 120 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

