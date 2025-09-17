Assemblea Uil-Fpli al Neurolesi chiesti subito i 91 milioni per salvare il presidio

Messinatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta quest'oggi, presso il Centro Neurolesi Bonino Pulejo Messina, l’assemblea sindacale indetta dalla Uil-Fpl di Messina per affrontare il tema relativo alla mancata erogazione del finanziamento di 91 milioni di euro, già assegnato all’Istituto sin dal 2016. L’assemblea, presieduta dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: assemblea - fpli

