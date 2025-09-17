Assegno unico universale nei primi sette mesi del 2025 erogati 11,5 miliardi euro

Nei primi sette mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,5 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo marzo 2022 – luglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

