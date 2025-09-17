Assegnati i premi del Reggio Film Fest | Bergamotto d’Argento al miglior film in concorso
Grandi emozioni in piazza De Nava, ieri sera, per l’assegnazione dei primi premi del Reggio Calabria FilmFest, RCFF - Festival dello Stretto 2025. Bergamotto d’Argento al miglior Film in concorso, “Labirinti” di Giulio Donato. Presenti il regista e l’attore Simone Roberto Iorgi, che hanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
