Assalto pacifico a Fonte Avellana per chiedere il Parco Nazionale.

Molto affollata l’iniziativa per promuovere l’istituzione del Parco Nazionale del Catria, del Nerone e l’Alpe della Luna, tenutasi domenica scorsa al Monastero di Santa Croce in Fonte Avellana, ai piedi del Monte Catria. Nello specifico si è trattato della quindicesima edizione e con un format sempre uguale: con un raduno in un luogo “topico“ dell’area in questione che abbraccia l’ Appennino tra Marche, Umbria e Toscana. Gruppi di escursionisti organizzati dalle associazioni ambientaliste, aziende private e altre organizzazioni si sono date appuntamento nel luogo prescelto, concludendo tutte le escursioni (che seguono tracciati diversi) ed esponendo un chilometrico striscione con la scritta “Vogliamo il parco“. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
