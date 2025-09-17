Assalto finale su Gaza City in consiglio comunale un minuto di silenzio per il popolo palestinese

Si è aperto con un minuto di silenzio per quanto sta avvenendo a Gaza il consiglio comunale straordinario sul canile di martedì 16 settembre. A chiederlo, con sulle spalle una kefiah, è stata la consigliera comunale Simona Barba (Avs-Radici in Comune). Da diverse ore ormai è in corso quello che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it