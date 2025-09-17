' Aspettando Buck' il programma dell' anteprima del Festival di Letteratura per ragazzi di Foggia
È in arrivo la 15esima edizione del ‘Buck Festival di Letteratura per ragazzi’. La rassegna, che ogni anno trasforma Foggia in una capitale della lettura e della creatività per i più giovani, sarà preceduta da un’anteprima nei giorni 22, 23 e 24 settembre. Questo è il programma di ‘Aspettando. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: aspettando - buck
Pluto compie 95 anni e non c’è modo migliore di festeggiarlo che con una grande avventura! Il volume Disney Deluxe “Buck Alias Pluto e Il Richiamo Della Foresta”, la parodia realizzata nel 1984 da Guido Martina e Romano Scarpa, vi porterà tra i ghiacci d - facebook.com Vai su Facebook
'Aspettando Buck', il programma dell'anteprima del Festival di Letteratura per ragazzi di Foggia.