'Aspettando Buck', il programma dell'anteprima del Festival di Letteratura per ragazzi di Foggia.

È in arrivo la 15esima edizione del ‘Buck Festival di Letteratura per ragazzi’. La rassegna, che ogni anno trasforma Foggia in una capitale della lettura e della creatività per i più giovani, sarà preceduta da un’anteprima nei giorni 22, 23 e 24 settembre. Questo è il programma di ‘Aspettando. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it