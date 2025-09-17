Asp Siracusa nuovo piano per ridurre tempi di attesa delle prenotazioni
SIRACUSA - L'Asp di Siracusa ha predisposto un ulteriore piano straordinario per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie le cui prenotazioni superano i tempi di garanzia. Il progetto ha previsto l'attivazione di agende aggiuntive per le diverse branche dove più lunghi risultano ancora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: siracusa - nuovo
Ocean Viking, nuovo porto sicuro assegnato a Siracusa dopo il salvataggio di 87 migranti
Un nuovo progetto di questa nuova stagione LECCE | NASCA il teatro – Via Siracusa 28 Sain Nc noa u on 05/22 ECO – Storie, pensieri ed azioni di genere ? Un percorso creativo, gratuito e aperto a tutti. Uno spazio dove - facebook.com Vai su Facebook
Asp Siracusa, nuovo piano per ridurre tempi di attesa delle prenotazioni; Asp di Siracusa nomina i direttori del Provveditorato e della Direzione amministrativa degli ospedali di Lentini e Augusta; Asp Siracusa in piazza a Sortino per l’ottava della festa di Santa Sofia.
Asp Siracusa, nuovo piano per ridurre tempi di attesa delle prenotazioni - L'Asp di Siracusa ha predisposto un ulteriore piano straordinario per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie le cui prenotazioni superano i tempi di garanzia. Secondo laprovinciacr.it
Servizio dedicato ai pazienti oncologici, il nuovo CAO dell’Asp di Siracusa - L’Asp di Siracusa ha istituito un nuovo Centro Accoglienza Oncologico (CAO), un servizio telefonico dedicato esclusivamente ai pazienti oncologici ed oncoematologici. Da siracusaoggi.it