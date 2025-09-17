Asl torinese brama la morte dolce Ma non si cura dei malati disabili
L’azienda sanitaria To4 valuta in autonomia una domanda di suicidio assistito perché manca una legge regionale. Un’associazione denuncia: «Niente prestazioni, invece, per 3.000 persone non autosufficienti». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: torinese - brama
? Per consentire lo svolgimento della "Festa dello Sport" del Comune di Pino Torinese, il parcheggio adiacente la piscina Moby Dick (piazzale grande) resterà chiuso domenica 14 settembre dalle ore 6:00 alle ore 21:00, con istituzione del divieto di sosta co - facebook.com Vai su Facebook
Contrae covid in ospedale, Asl assolta per morte 85enne. Nessun risarcimento - Nessun risarcimento per la morte di un paziente di 85 anni, contagiato dal covid in ospedale dopo un intervento per la frattura del femore, a ottobre 2020. Riporta rainews.it