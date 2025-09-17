Asl Salerno parte il servizio di dialisi domiciliare | l' annuncio
Partita la dialisi domiciliare dell'Asl Salerno. Nell’ottica del paradigma della casa come primo luogo di cura, l’Azienda Sanitaria della provincia di Salerno, dell’ingegnere Gennaro Sosto -vicepresidente nazionale di Federsanità - ha attivato il servizio coordinato dalla UOC di Nefrologia di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: salerno - parte
Salerno, parte la raccolta alimentare per i gatti randagi
Aeroporto di Salerno, parte la petizione: "Intitoliamolo ad Angelo Vassallo"
Un aiuto per la piccola Speranza: parte la raccolta fondi a Salerno
Inaugurazione Anno Scolastico 2025/2026 a Salerno. Questa mattina, 15 settembre alle ore 10.00, il Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia Vincenzo Napoli e il Vescovo di Salerno Mons. Andrea Bellandi hanno preso parte all’incontro con la dirigent - facebook.com Vai su Facebook
Asl Salerno, parte il servizio di dialisi domiciliare: l'annuncio; Asl Salerno, dal 16 settembre sarà possibile prenotare una “Televisita”; Asl Sa, parte la telemedicina: possibile prenotare anche visite a distanza.
ASL Salerno, nuove agende aperte per prenotare la televisita - A partire da martedì 16 settembre 2025 sarà possibile prenotare le televisite attraverso diverse modalità: tramite la piattaforma CUP Soresa collegata all’app Sinfonia Salute, agli sportelli CUP e ... Si legge su agro24.it
Asl Salerno: da lunedì al via le prenotazioni della Televisita, visite specialistiche a distanza - A partire da martedì 16 settembre 2025 presso l’ASL Salerno sarà possibile prenotare una “ Televisita ”, una visita medica specialistica che si svolge a distanza, in videochiamata ed in tempo reale, ... infocilento.it scrive