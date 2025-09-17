Asl Salerno parte il servizio di dialisi domiciliare | l' annuncio

Salernotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partita la dialisi domiciliare dell'Asl Salerno. Nell’ottica del paradigma della casa come primo luogo di cura, l’Azienda Sanitaria della provincia di Salerno, dell’ingegnere Gennaro Sosto -vicepresidente nazionale di Federsanità - ha attivato il servizio coordinato dalla UOC di Nefrologia di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Asl Salerno, parte il servizio di dialisi domiciliare: l'annuncio

