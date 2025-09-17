ASL Benevento | incontro con le Associazioni ammesse alla Consulta Sociosanitaria
Questa mattina, presso la Direzione Generale dell'ASL Benevento, si è tenuto un incontro con le Associazioni risultate ammissibili a seguito dell'Avviso Pubblico approvato con deliberazione n. 157 del 01042025, finalizzato alla costituzione della Consulta Sociosanitaria prevista dall'Atto Aziendale. All'incontro hanno partecipato Emmanuela Antonelli per Cittadinanzattiva Campania APS – Tribunale per i diritti del malato e Alfredo Lavornia per Salute e Territorio. È stato un momento di confronto proficuo, durante il quale è stata condivisa la volontà di aprire tavoli tematici, volti ad acquisire in maniera puntuale le esigenze del territorio che le Associazioni, in virtù della loro prossimità ai cittadini, possono intercettare e rappresentare.
