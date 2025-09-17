Ascolti TV | Martedì 16 Settembre 2025 Montalbano in replica 16.4% arresta la Hunziker con Io Canto 15.2% male Freeze 4.9%

Davidemaggio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, martedì 16 settembre 2025, su Rai1 la replica de  Il Commissario Montalbano  ha interessato 2.475.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5  Io Canto Family  ha conquistato 2.016.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2  Freeze – Chi Sta Fermo Vince!  intrattiene 719.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1  Shark – Il primo squalo  incolla davanti al video 907.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3  Old Man & the Gun  segna 596.000 spettatori (3.4%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza 549.000 spettatori (4.5%). Su La7  DiMartedì  raggiunge 1.176.000 spettatori e il 7. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv marted236 16 settembre 2025 montalbano in replica 164 arresta la hunziker con io canto 152 male freeze 49

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 16 Settembre 2025. Montalbano in replica (16.4%) arresta la Hunziker con Io Canto (15.2%), male Freeze (4.9%)

In questa notizia si parla di: ascolti - marted

Ascolti TV | Martedì 16 Settembre 2025; Ascolti tv martedì 16 settembre | Il Commissario Montalbano Io canto family DiMartedì; Stasera in TV | programmi di martedì 16 settembre 2025.

ascolti tv marted236 16Ascolti tv martedì 16 settembre: Il Commissario Montalbano, Io canto family, DiMartedì - Ascolti tv 16 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it

ascolti tv marted236 16Ascolti tv del 16 settembre, Stefano De Martino e Luca Zingaretti coalizzati contro Canale 5 - Rai 1 sfodera l’artiglieria con Stefano De Martino e Luca Zingaretti per affrontare Gerry Scotti e Michelle Hunziker: chi vince gli ascolti tv? Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Marted236 16