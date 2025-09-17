Nella serata di ieri, martedì 16 settembre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.475.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 Io Canto Family ha conquistato 2.016.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene 719.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Shark – Il primo squalo incolla davanti al video 907.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Old Man & the Gun segna 596.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 549.000 spettatori (4.5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.176.000 spettatori e il 7. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Martedì 16 Settembre 2025. Montalbano in replica (16.4%) arresta la Hunziker con Io Canto (15.2%), male Freeze (4.9%)