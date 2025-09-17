Ascolti TV Io Canto Family debutta col 15.2% di share Freeze col 4.9%

Ha debuttato ieri sera su Canale5 la nuova edizione di “ Io Canto Family ”, con la conduzione di Michelle Hunziker ed un cast completamente rinnovato. Noemi e Patty Pravo costituiscono la nuova giuria mentre i nuovi coach, che seguiranno le coppie in gara, sono: Serena Brancale, Giusy Ferreri, Sal da Vinci ed Ermal Meta. Il debutto di “ Io Canto Family ” ha intrattenuto poco più di 2 milioni di telespettatori, conseguendo il 15.2% di share . Su Rai2, invece, il debutto di “ Freeze – Chi Sta Fermo Vince! ” ha totalizzato una share del 4.9%. Ecco, nel dettaglio, gli ascolti della prima serata di ieri, martedì 16 settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

