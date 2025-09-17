Ascolti tv ieri sera 16 settembre 2025 | la replica de Il Commissario Montalbano 16.4% di share batte Io canto family di Michelle Hunziker 15.2%

Il debutto di Michelle Hunziker con la nuova edizione di Io canto family non ha dato il risultato sperato, il programma non è il più visto della serata: ecco tutti gli ascolti tv di ieri sera, martedì 16 settembre 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 16 settembre 2025, vedono il debutto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, 16 settembre 2025: la replica de Il Commissario Montalbano (16.4% di share) batte Io canto family di Michelle Hunziker (15.2%)

GLI ASCOLTI TV DI IERI, DOMENICA 9 MARZO 2025 Com'è andata in prima serata per "Imma Tataranni" su Rai 1? E per "Tradimento" trasmesso su Canale 5?

"Monolocale" registra nella giornata di ieri 2.283 ascolti totali (+16,30%) — "Non sento più niente" ha registrato nuovamente l'incremento più alto (un notevole +117,35%)

